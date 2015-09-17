إجراء قرعة الإيجى كاب لسكان الهضبة الصينية بالإسكندرية

أجرت محافظة الإسكندرية القرعة العلنية لنقل ١٥٨ أسرة من سكان الهضبة الصينية إلى مساكن الإيجى كاب بحى العجمى، نظرًا للخطورة التى تمثلها الهضبة، ومنعًا لتكرار كارثة هضبة الدويقة مرة أخرى.

وأجريت القرعة وسط إجراءات أمنية مشددة، نظرًا لحدوث شغب وهجوم واعتداءات من المواطنين على القائمين على إجرائها لرفضهم نقلهم من الهضبة، إلا أن المحافظة أصرت على إجراء القرعة حفاظًا على أرواح المواطنين من حدوث أى انهيارات للهضبة، يأتى هذا فى إطار حرص السيد هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، على تطوير الأماكن العشوائية واستبدالها بأماكن حضارية آمنة.

جدير بالذكر أن مساكن الايجى كاب تقع داخل الحيز العمرانى لمنطقة الهانوفيل بالإسكندرية خصص جزء منها لإقامة عمارات لإسكان الشباب، وجزء آخر كبديل عاجل لسكان المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة-الشبيهة بمناطق الدويقة بالقاهرة- وهى على وجه التحديد مناطق "كوم الملح" و"الهضبة الصينية".