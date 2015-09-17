رئيس مجلس مدينة سمالوط بالمنيا: أزلنا 563 حالة تعد خلال أسبوع

قال اللواء جمال مبارك، رئيس مجلس مدينة سمالوط، إنه تم إزالة 563 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية كما يقوم المجلس برفع مخلفات تطهير الترع والمصارف التى تقوم بها مديرية الرى.

وأضاف رئيس مجلس المدينة أن عمليات إزالة التعديات مستمرة طوال أيام العيد ولن يسمح بأى تجاوزات.

وأوضح أن حملات الإزالة تمكنت خلال أسبوع فقط من إزالة التعديات على مساحات كبيرة من الأراضى التابعة للدولة وتمت إعادتها وتطهيرها ورفع القمامة منها استعدادًا لاستغلالها.

واستطرد رئيس مجلس المدينة أنه تم إلغاء الإجازات طوال أيام عيد الأضحى وسوف يتم تشديد الرقابة على المعديات والمراسى النيلية التى تقوم بنقل المواطنين من الشرق إلى الغرب.