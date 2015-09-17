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دعويان تطالبان بزيادة مقاعد دائرتى محرم بك والعطارين بالإسكندرية

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دعويان تطالبان بزيادة مقاعد دائرتى محرم بك والعطارين بالإسكندرية دعويان تطالبان بزيادة مقاعد دائرتى محرم بك والعطارين بالإسكندرية
قام المحامى هانى على سلان المرشح عن دائرة محرم بك بالإسكندرية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 39912 لسنة 69 ق للمطالبة بزيادة عدد المقاعد فى دائرة محرم بك بدلاً من مقعدين إلى 3 أو 4 مقاعد .

وأوضح المرشح فى دعواه أن عدد المقاعد لا يتناسب مع مساحة الدائرة بعد ضم دائرتى غربال ومحرم بك سوياً مطالباً بأن تتساوى مع دائرة المنتزة التى تم زيادة عدد مقاعدها .

كما تقدم أشرف محمد عبد الحميد المرشح عن دائرة العطارين بدعوى حددت المحكمة يوم السبت للنظر فيها تطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر فى تقسيم الدائرة بعد ضم دائرتى العطارين والجمرك.

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مصر 365