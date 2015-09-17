دعويان تطالبان بزيادة مقاعد دائرتى محرم بك والعطارين بالإسكندرية

قام المحامى هانى على سلان المرشح عن دائرة محرم بك بالإسكندرية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى حملت رقم 39912 لسنة 69 ق للمطالبة بزيادة عدد المقاعد فى دائرة محرم بك بدلاً من مقعدين إلى 3 أو 4 مقاعد .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح المرشح فى دعواه أن عدد المقاعد لا يتناسب مع مساحة الدائرة بعد ضم دائرتى غربال ومحرم بك سوياً مطالباً بأن تتساوى مع دائرة المنتزة التى تم زيادة عدد مقاعدها .
كما تقدم أشرف محمد عبد الحميد المرشح عن دائرة العطارين بدعوى حددت المحكمة يوم السبت للنظر فيها تطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة النظر فى تقسيم الدائرة بعد ضم دائرتى العطارين والجمرك.