تكريم الفائزين بمسابقة الاتحاد العام لشباب المدن بمصر بالسويس

كرمت محافظة السويس الفائزين فى ختام مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب المدن بمشاركة شباب وفتيات من جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى الاحتفال الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب فيصل.

حضر الاحتفال نشأت البارودى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس نائبا عن اللواء العربى السروى محافظ السويس وجمال حسب النبى مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس والدكتور كمال البربرى مدير مديرية الاوقاف بالسويس والعميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل، ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية بالمحافظة لتكريم الأوائل بالمسابقة التى نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب المدن برئاسة احمد فضل.

ووزع السكرتير العام المساعد ومدير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العام لمراكز شباب المدن الجوائز وشهادات التقدير والمبالغ مالية والكئوس للفائزين من المحافظات المختلفة فى مسابقات حفظ القرآن الكريم والانشاد الدينى والاغانى الوطنية والكورال والكشافة والجوالة.

وحصلت مراكز شباب القليوبية على المركز الاول ومركز شباب السويس على المركز الثانى فى الكشافة وفاز 40 متسابقا على مستوى الجمهورية بجائزة حفظ القران الكريم.



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