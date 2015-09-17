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تكريم الفائزين بمسابقة الاتحاد العام لشباب المدن بمصر بالسويس

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كرمت محافظة السويس الفائزين فى ختام مسابقة الاتحاد العام لمراكز شباب المدن بمشاركة شباب وفتيات من جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى الاحتفال الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة بمركز شباب فيصل.

اليوم السابع -9 -2015

حضر الاحتفال نشأت البارودى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس نائبا عن اللواء العربى السروى محافظ السويس وجمال حسب النبى مدير مديرية الشباب والرياضة بالسويس والدكتور كمال البربرى مدير مديرية الاوقاف بالسويس والعميد علاء اسماعيل رئيس حى فيصل، ولفيف من القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية بالمحافظة لتكريم الأوائل بالمسابقة التى نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب المدن برئاسة احمد فضل.

اليوم السابع -9 -2015

ووزع السكرتير العام المساعد ومدير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العام لمراكز شباب المدن الجوائز وشهادات التقدير والمبالغ مالية والكئوس للفائزين من المحافظات المختلفة فى مسابقات حفظ القرآن الكريم والانشاد الدينى والاغانى الوطنية والكورال والكشافة والجوالة.

اليوم السابع -9 -2015

وحصلت مراكز شباب القليوبية على المركز الاول ومركز شباب السويس على المركز الثانى فى الكشافة وفاز 40 متسابقا على مستوى الجمهورية بجائزة حفظ القران الكريم.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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