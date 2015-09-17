محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات بمنطقة الشيخ زايد
تابع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية حملة لإزالة ورفع التعديات والإشغالات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والتى رافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء إبراهيم زغلول مساعد مدير أمن الإسماعيلية مدير إدارة تأمين الطرق والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، وباستخدام آليات ومعدات الحى.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 50 قرار إزالة ورفع للإشغالات والتعديات وتحرير 70 محضرا ومخالفة إشغال طريق وبيئة وإدارة محلات بدون تراخيص قانونية بمحيط منطقة نادى المنتزه ومكتب البريد.
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المحافظ والسكرتير العام اثناء الحملة
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معدات الحى تقوم بإزالة بعض المخالفات
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رفع إشغالات مبان مخالفة بالشيخ زايد
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إزالة تندات محلات
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المحافظ والقوة الامنية اثناء الحملة
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