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بالصور.. عرض 6 مشروعات بحثية للشباب بنقابة المهندسين بالإسكندرية

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، "ملتقى الابتكار الثانى" برعاية وزارتى البحث العلمى والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظ الإسكندرية.

اليوم السابع -9 -2015

وتناول الملتقى عرض 6 مشروعات البحثية منها مشروع تصنيع وتطوير الغواصات الآلية وأجهزة الاستشعار عن بعد والتى يمكن التحكم بها عن بعد لبقل بث حى ومباشر للصورة تحت الماء وكذلك الحصول على عينات والدخول للأماكن الضيقة ورصد حالة وتطورات المياه والأجسام الغريبة، ومشروع تصميم وتصنيع طائرة تحكم عن بعد تحمل وزن إضافي، ومشروع استخراج النفط من الصخر النفطى "الطفلة الزيتية"، ومشروع تصميم الروبوت القادر على تفكيك القنابل البدائية والمعقدة والتحرى عن الأجسام الغريبة دون خسائر فى الأرواح، بالإضافة إلى مشروع جهاز تأمين المعلومات المشفرة وتأمين تداولها عبر نظم الاتصال المختلفة.

اليوم السابع -9 -2015

وقالت المهندسة سمر شلبى رئيس النقابة بالإسكندرية، أن نقابة المهندسين حريصة على احتواء أفكار وابتكارات الشباب من المهندسين وغير المهندسين ودعم مشاريع التخرج بكليات الهندسة وكذلك العمل على خلق سلسلة متشابكة بين جهات البحث العلمى وجهات التنفيذ وجهات التمويل لدعم تلك الأفكار.
>وأضاف المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، أنه لابد الاهتمام بتلك المشاريع وعدم تركها حبيسة الأدراج لتشجيع الشباب ودعم ثقافة العمل الحر لدى الشباب والتطور بدلا من أن يتركوا فريسة لليأس والأحباط، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ تلك المشاريع التى تساعد فى مواكبة التطورات التى تحدث بالعالم ووضع الوطن ورجوعه إلى المكان الذى يليق به.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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