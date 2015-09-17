بالفيديو والصور.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وأموال مزورة بمطروح

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط عاطل يتاجر بالمخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، مختلفة الأحجام والأوزان، و 17 ألف جنيه مزورة وذلك بمنطقة للشرمبية بمدينة الضبعة.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام جمعة - ع - ا ( 41 سنة ) عاطل، مقيم الضبعة بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والأمنية واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه بكمين أعد له بمنطقة الشرمبية بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته 70 طربة حشيش من النوع المسمى بسكوتة و 62 طربة حشيش من النوع المسمى صابونه و 15 قطعة وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ 17 ألف جنيه مزورة ومبلغ مالى 630 جنيها وسيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة.

جار رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغا بسرقتها من عدمه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة وجار العرض على النيابة العامة.



>