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ضبط 58 مركبًا ووحدة نهرية غير مرخصة قبل العيد

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ضبط 58 مركبًا ووحدة نهرية غير مرخصة قبل العيد ضبط 58 مركبًا ووحدة نهرية غير مرخصة قبل العيد
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، اليوم الخميس، حملات تفتيشية بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وأقسام المسطحات وإدارات مباحث السياحة والآداب والمخدرات بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية والإدارة العامة لشرطة الكهرباء والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والجهات الإدارية المعنية.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء حامد العقيلى مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، عن ضبط 58 وحدة نهرية متنوعة "معديات، صنادل، لنشات نزهة، بواخر" مخالفة وغير مرخصة.

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