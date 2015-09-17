محامى أسرة الطفل المقتول فى نجع حمادى:سأطلب 100 ألف جنيه تعويضا مؤقتا

قال ضياء اليد الجارحى، المدعى بالحق المدنى، فى واقعة مقتل طفل نجع حمادى، أنه تقدم بطلب للنيابة العامة اليوم لضبط "محمد. ح"، و"طه. ح"المتهمين بتحريض مسجلين خطر على خطف والد الطفل "رمضان عمر الشحات"، لإجباره على تنازل عن قضية أقامها ضدهما، ما أسفر عن مقتل الطفل.

وأكد "الجارحى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه سيدعى مدنيًا وبناء على رغبة والد القتيل بـ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية من جراء مقتل الطفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

يشار إلى أن الطفل مات يوم الاثنين الماضى فى مستشفى قنا الجامعى نتيجة إصابته بثلاث طلقات.

>وتعود الواقعة إلى يوم الخميس الماضى، حينما حاول مسلحون خطف "عمر الشحات" وبصحبته ابنه "رمضان "، - 4 سنوات ونصف- أثناء عودته من زيارة ابن عمه، حيث أطلقوا عليه الرصاص فى نطاق قرية قمنانة وأصابوا الطفل بـ3 رصاصات من أسلحة آلية.