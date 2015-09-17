مرشح يتقدم ببلاغ ضد محافظ الإسكندرية يتهمه بإهدار المال العام

تقدم معتز الشناوى – أمين اعلام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والمرشح المحتمل لمجلس النواب عن دائرة مينا البصل واللبان، ببلاغ رسمى للمستشار المحامى العام الاول لنيابات الاسكندرية، ضد هانى المسيرى – محافظ الإسكندرية.

وطالب بسرعة التحقيق مع المسيرى فى أسباب إصدار قرار إلقاء مخلفات القمامة والبناء بمنطقة ال 133 فدان والمحصورة بين كوبرى 27 بمنطقة مينا البصل والميناء النهرى بمحاذاة محور التعليم .

وتضمن البلاغ رقم 3887 / 2015 أن قرار المحافظ هو بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون، لما يحمله من مخاطر على البيئة والصحة العامة للمواطنين من سكان حى غرب الاسكندرية، اضافة لان المقلب تحول مع الوقت لمنطقة مليئة بالنيران المشتعلة.

واكد هشام محمود رمضان – المحامى- ان تقديمه للبلاغ يأتى استنادا لان المشرع المصرى فى المادة الاولى من مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 والتى اشترطت ان يكون المكان الذى سيتم القاء القمامة أو المخلفات فيه بعيدا عن المناطق السكنية.



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