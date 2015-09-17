مقتل شخصين فى خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى " القذاميل " و " شافعى" بقرية حجدم التابعة لمركز منفلوط فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد مصرع شخصين من عائلة " شافعى " على يد عائلة القذاميل " بقرية جحدم، وانتقلت قوات الأمن وتبين من خلال التحريات قيام أفراد من عائلة "القذاميل " بالتربص لأفراد عائلة " شافعى " وإطلاق وابل من رصاص الأسلحة آلية مما أدى إلى مقتل " سرحان .أ. س " 19 سنة ونجل شقيقته ويدعى " محمد " من عائلة " شافعى " أثناء جلوسهما أمام منزلهما مما أدى إلى مقتلهما فى الحال.

وتعود الخصومة لوجود خلافات مالية منذ 8 أشهر بين أفراد العائلتين قام على إثرها أفراد عائلة شافعى بقتل أحد الأشخاص من عائلة القذاميل وقامت العائلة الأخرى بالرد بقتل أحدهم فتربص عدد من أفراد عائلة القذاميل لأشخاص من عائلة شافعى وقتل اثنين منهم.

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