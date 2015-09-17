عدلي القيعي يحكي لـ في الجول: كواليس رحيل حسام وإبراهيم حسن عن الأهلي

هو من القلائل الذين حضروا بجوار المسؤولين وبينهم وقت أزمة حسام وإبراهيم حسن مع الأهلي التي انتهت برحيل التوأم الأشهر في تاريخ الكرة المصرية إلى الزمالك. عدلي القيعي يتحدث.

القيعي تحدث لـFilGoal.com بعدما قال حسام وإبراهيم إنهما عانيا في الفترة الأخيرة لهما مع الأهلي من أزمات مع ثابت البطل مدير الكرة وصالح سليم رئيس النادي.

ماذا حدث؟

يجيب القيعي "أولا أنا كنت فعلا أتمنى اعتزال حسام وإبراهيم حسن في النادي الأهلي".

وتابع "لكن هذا لم يحدث. الثنائي كان قد وصل عرض له من تركيا قبل انتهاء عقده وحسام حسن أخطرنا بأنه سيحترف في أوروبا".

وأكمل "وقتها حاول حسام حسن أن يجس نبض ثابت البطل بأن سأله عن رأيه في إمكانية خروجه للاحتراف في أوروبا".

وأفاد "هذه كانت طريقة حسام وبحسب ما فهمت منه في الحوار الصحفي لم يشعر بأن النادي تمسك به. هذه وجهة نظره".

وأفصح "كل ما أعرفه أن حسام أخطر النادي بنيته في الاحتراف الخارجي، وبناء على هذا لم يصل أي تكليفات تخص التجديد لأحد منهما".

هل فعلا كان السبب أن الأهلي كان راغبا في التجديد لحسام حسن فقط دون إبراهيم؟

يرد عدلي القيعي "لم يطلب مني أحد التفاوض مع حسام فقط أو إبراهيم. لكن لو تم عرض أمر كهذا فبالتأكيد من عرض يعلم أن الثنائي لا ينفصل أبدا".

وهل فعلا كما قال حسام حسن إن صالح سليم كان له دور مع مسؤولين في الاتحاد الإفريقي الكرة القدم (كاف) واتحاد الكرة لمنعه من الفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء وصوتوا لمصطفى حجي؟

أفصح القيعي "رؤساء الأندية لا صوت لهم في تلك الجائزة. هو كان يتهم أخرين وليس صالح سليم رحمة الله عليه".