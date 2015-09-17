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من المران - اجتماع بين حفني وفيريرا: أنت مهم

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من المران - اجتماع بين حفني وفيريرا: أنت مهم من المران - اجتماع بين حفني وفيريرا: أنت مهم

اجتمع البرتغالي المخضرم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك يوم أمس الأربعاء مع نجم الفريق أيمن حفني.

حفني خرج من قائمة الزمالك لمباراة سموحة في نصف نهائي كأس والتي تقام اليوم الخميس الساعة 19:00.

وجاء الاجتماع ليؤكد فيه فيريرا لحفني على أنه لاعب مهم وكبير بالنسبة للفريق، واستبعاده لا يعني عدم الثقة في قدراته.

وأوضح أن الإصابات والإجهاد الذي عانى منه الحاوي هو ما دفعه لتحضيره للعودة إلى المباريات بشكل أفضل حتى لا يطول غيابه مجددا.

ويملك الزمالك حلولا أخرى في صناعة اللعب مع غياب حفني أبرزها محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي ومصطفى فتحي.

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فيديو اليوم السابع

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