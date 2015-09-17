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الإسماعيلي لـ في الجول: جبرين مفاجأتنا للكرة المصرية

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الإسماعيلي لـ في الجول: جبرين مفاجأتنا للكرة المصرية الإسماعيلي لـ في الجول: جبرين مفاجأتنا للكرة المصرية

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن الوافد الجديد على الفريق جبرين المهاجم الغاني سيكون مفاجأة جديدة للكرة المصرية.

الإسماعيلي اشتهر بتقديم العديد من النجوم الأجنبية في الملاعب المصرية مثل جون أوتاكا وجون أنطوي وأخرين.

وانضم جبرين للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ووقع على عقد يمتد لأربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com إن اللاعب يمتلك الكثير من الإمكانيات التي ستؤهله ليكون واحدا من أفضل الأجانب الذين لعبوا في الدوري المصري".

وأتم "مواطنه ولاعب الفريق بناهيني أشاد باللاعب وإمكانياته وشهرته على ساحة الكرة الغانية".

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