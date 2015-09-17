لو منضفتش الكرشة والفشة كويس ممكن يجيلك تسمم وعقم

خلال عيد الأضحى المبارك، وذبح الضحية يفضل الكثير من الأشخاص تناول الأحشاء الداخلية للأضحية نظراً لمذاقها الرائع، كالممبار والفشة والكرشة.

وتتطلب هذه الأحشاء طريقة تنظيف معينة للحد من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض أهمها الأمراض المناعية.

وفى هذا السياق، تؤكد الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن الاهتمام بعملية تنظيف الأحشاء المتواجدة داخل أمعاء الذبيحة، يساهم فى التقليل من فرص الإصابة بالأمراض.

>وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أنه يجب تنظيفها جيدا عن طريق وضعها فى الخل والملح والماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يتم غسلهم بالماء جيدا.

>وتضيف استشارى السمنة النحافة، أنه فى حالة عدم الاهتمام بنظافة هذه الأحشاء، يزداد فرص تعرض الشخص للعديد من المضاعفات الصحية، ومنها:

>1- إصابة الشخص بالتسمم الغذائى الحاد.

>2- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

>3- ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

>4- ضعف الجهاز المناعى والإصابة بنزلات البرد.

>5- قد تكون سببا فى الإصابة بالعقم لدى الرجال والسيدات.

>6- الإصابة بعسر هضمى.