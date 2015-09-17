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فيجو متحدثا عن ميسي ورونالدو: لا استطيع المفاضلة بين الحلوى والكافيار

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فيجو متحدثا عن ميسي ورونالدو: لا استطيع المفاضلة بين الحلوى والكافيار فيجو متحدثا عن ميسي ورونالدو: لا استطيع المفاضلة بين الحلوى والكافيار

(إفي): أكد لويس فيجو لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق أن المفاضلة بين مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أشبه بالاختيار بين "الحلوى والكافيار"، مشيرا إلى أن المقارنة بينهما "ليست إيجابية".

وأشار فيجو إلى أنه ينبغي الاستمتاع بمهارات كلا النجمين و"عدم مقارنة أي منهما بالآخر".

وعن اللاعب الذي سيتوج بالكرة الذهبية في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيورخ (سويسرا) في 11 يناير المقبل، أضاف خلال حفل تقديم سفراء الدوري الاسباني لكرة القدم: "لن يكون الأمر مختلفا عن الاعوام السابقة، سيكون بين كريستيانو وميسي".

وتحدث جناح البرتغالي السابق عن وجود الحارس الاسباني إيكر كاسياس في بورتو، مشيرا إلى أن زميله السابق في ريال مدريد "سعيد" بهذه التجربة وتمنى له أن يكلمها بشكل "رائع".

وتمنى فيجو أيضا فوز ريال مدريد بالليجا هذا الموسم موضحا أن الميرنجي في حالة جيدة تحت قيادة المدير الفني رافائيل بينيتيث.

وأشار إلى أنه كانت ستسنح له "فرص أكثر" للعب مع بينيتيث إذا كان لايزال في الملاعب عن الفترة التي قضاها في النادي مع المدرب فاندرلي لوكسمبورجو.

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