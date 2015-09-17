بوبي براون ينهار في أول لقاء له بعد وفاة ابنته

لم يتمكّن Bobby Brown من تمالك نفسه، في أوّل لقاء له بعد وفاة ابنته Bobbi Kristina.

واعتبر Bobby أنّ النتيجة كانت ستختلف لو أنّه كان مع ابنته قبل يومين فقط من الحادث، الذي سبّب لها تلفاً في الدماغ غير قابل للعلاج.

وحمّل النجم البالغ من العمر 46 عاماً نفسه مسؤولية ما حصل مع ابنته، لأنّه لم يكن إلى جانبها، وفسّر ما حصل هو أنّ زوجته السابقة الراحلة Whitney Houston اشتاقت لابنتها وأرادتها معها.

وأضاف: "أنا متأكّد من أنّ أمها مرتبطة بذلك، كما لو أنّها نادتها تعالي هنا"!

وأشار Bobbi ، الذي لم يتمكّن طيلة اللقاء من حبس دموعه، أنّه والعائلة قاموا بكلّ ما بوسعهم طيلة الأشهر الـ6 التي كانت Bobbi فيها بغيبوبة لإنقاذها ولم يتوقفوا عن الصلاة، الا أنّ ما حصل هو إرادة الله.

يذكر أنّ الشابة Bobbi Kristina Brown الإبنة الوحيدة للمغنية الراحلة Whitney Houston، توفيت بعد 6 أشهر من إصابتها بأضرار جسيمة في المخّ، عن عمر ناهز الـ22 عاماً في شهر تموز 2015.

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