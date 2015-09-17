سيرين عبد النور: سأكون أماً مجدداً

روجت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خبر اعتزال الفنانة سيرين عبد النور التمثيل وقالت عبد النور في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" "إنها إشاعة وهي فبركة واجتهاد من بعض الصحفيين وحقيقية الأمر هو أنني قررت أن أخذ قسطاً من الراحة ولعائلتي الحق في أن أتواجد معها خاصة أنني في السنوات الأربع الماضية انشغلت كثيراً عنهم ومن حقهم علي أن أعطيهم شئيئاً من وقتي".

وبخصوص التمثيل قالت عبد النور: " قررت بأن لا أمثل أي عمل بغية التمثيل ووجودي في السباق الرمضاني فقط بل سأختار النص المناسب وسأنتقي أدواري". وعن الأمومة مجدداً صرحت سيرين بأن هذا ضمن مخططاتها لهذا العام وخصوصاً بأن أبنتها تجاوزت الأربع سنوات.

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