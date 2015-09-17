رجاء قصابني توضح حقيقة خطوبتها من طليق هيفاء وهبي

القاهرة_ مروة عبد الفضيل

لا يزال خبر خطوبة الفنانة المغربية رجاء قصابني من أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة هيفاء وهبي يثير اهتمام المتابعين، رغم نفي الطرفين الخبر.

فقد نفى أبو هشيمة الخبر في رد له على فتاة باركت له الخطوبة من رجاء على "إنستقرام"، حيث كتب "من هي رجاء هذه؟ أنا لا أعرفها ولم أقابلها يوماً".

وكانت رجاء قد وزعت عبر صديق لها بياناً صحفياً قالت فيه إنها ستعقد خطوبتها على رجل أعمال طليق فنانة، إلا أنها لم تذكر أنه أبو هشيمة وكل ما كتب في هذا السياق كان اجتهادات صحفية.

وبعد الضجة المثارة، اعتذرت رجاء من أبو هشيمة لإدخال اسمه في الموضوع، موضحة أنّ خطيبها أهم منه، ورفضت رجاء ما تردّد عن أنّها وراء شائعة خطوبتها منه، وأنّها ترغب في تحقيق الشهرة على حسابه وحساب هيفاء وهبي.

وكتبت رجاء قصباني على حسابها الشخصي على "فيس بوك" توضيحاً لوضح حد للتأويل "لم أذكر لأي وسيلة إعلامية اسم خطيبي ولم أصرّح لأي كان بأنه فلان أو فلان، إذا كان لبعض وسائل الإعلام حسابات معينة يصطفلوا شغلهم وهم أحرار، الإعلاميين حرين يستغلوا الخبر كما يشاءون. أنا ارتبطت فعلاً، خطيبي رجل أعمال طليق فنانة نعم، لكن هويته هي أمر شخصي يبقى تحت رغبته بالإعلان".

وأكملت قائلة "آسفة على أي سوء فهم. لا تعنيني الشهرة ولست ممن يركضون وراء أخبار كاذبة منذ بداياتي وحتى اليوم، ولا أنكر أن صديقي أحمد هو من طلب من الأستاذ أيلي عماد (مرسل البيان) تعميم الخبر، ولهما الشكر، لكن النوايا صادقة وليست سيئة، وبالطبع تريح البعض ممن روجوا لأسم الأستاذ أبو هشيمة المحترم أنه ليس الشخص المعني أبدا ولا أعرفه وأعتذر عن إقحام اسمه في الموضوع".

اللافت أن هذا الكلام جاء في نفس توقيت انتشار شائعة زواج أبو هشيمة من العارضة اللبنانية دانيالا رحمة، إلا أن هذه الأخيرة نفت على لسان ابنة عمها الخبر.