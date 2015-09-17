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أحلام تعتذر عن "أراب أيدول" ونوال الكويتية بدلاً منها؟!

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أحلام تعتذر عن "أراب أيدول" ونوال الكويتية بدلاً منها؟! أحلام تعتذر عن "أراب أيدول" ونوال الكويتية بدلاً منها؟!

الخميس 17-09-2015 17:30

يدور جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتذار الفنانة أحلام عن الموسم الرابع من برنامج "أرب أيدول" واستبدالها بالفنانة نوال الكويتية بعد خلاف نشب بينها وين أعضاء اللجنة مما اضطرها للاعتذار عن الاستمرار في البرنامج، خصوصاً بأنه بات من المعروف بأن خروج راغب علامة كان بسبب الخلافات فيما بينهم. ولم تصرح الفنانة نوال بأي شيء حول هذا الموضوع مما يبقي الأمر غير محسوم.
وبعد الإشاعات و الأقاويل المختلفة عن الموسم الرابع من برنامج "أرب أيدول" نفى أحد المسؤولين في قناة الــ mbc لـ"سيدتي نت" خبر إلغاء البرنامج وقال كل ما في الأمر نه تم تأجيل الموسم الرابع لبداية العام القادم.

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سيدتي