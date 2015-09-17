أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هشام سليم يوضح حقيقة طلب ياسمين عبد العزيز نصف مليون جنيه لمصالحته

Google+ Print
هشام سليم يوضح حقيقة طلب ياسمين عبد العزيز نصف مليون جنيه لمصالحته هشام سليم يوضح حقيقة طلب ياسمين عبد العزيز نصف مليون جنيه لمصالحته

الخميس 17-09-2015 17:04

أعرب الفنان هشام سليم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" عن استغرابه من الأخبار التي انتشرت، حول رضوخه لطلبات ياسمين عبد العزيز للتصالح معها مقابل دفع مبلغ نصف مليون جنيه.
وأوضح هشام سليم أنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحّة، وأنّ ياسمين نفسها لم تطلب مبالغ مالية، مؤكداً أن الموضوع برمته أصبح في يد النيابة.
وأشار هشام إلى أنه كذلك لم يطلب من ياسمين المصالحة، لأنها هي التي أخطأت لأنها لم تدرك أنها تتعامل مع فتيات صغيرات.
وكانت ياسمين عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه زين ابنة هشام بالتعدي عليها بالضرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي