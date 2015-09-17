هشام سليم يوضح حقيقة طلب ياسمين عبد العزيز نصف مليون جنيه لمصالحته

أعرب الفنان هشام سليم في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" عن استغرابه من الأخبار التي انتشرت، حول رضوخه لطلبات ياسمين عبد العزيز للتصالح معها مقابل دفع مبلغ نصف مليون جنيه.

وأوضح هشام سليم أنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحّة، وأنّ ياسمين نفسها لم تطلب مبالغ مالية، مؤكداً أن الموضوع برمته أصبح في يد النيابة.

وأشار هشام إلى أنه كذلك لم يطلب من ياسمين المصالحة، لأنها هي التي أخطأت لأنها لم تدرك أنها تتعامل مع فتيات صغيرات.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد تقدمت ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه زين ابنة هشام بالتعدي عليها بالضرب.