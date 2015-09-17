بعد طرح كليب "يا جدع" محبو نوال الزغبي: لماذا صوّرته في رومانيا؟

أطلقت الفنانة نوال الزغبي مساء أمس الأربعاء الفيديو كليب المنتظر لأغنيتها "يا جدع" عبر القناة الخاصة لشركة "مزيكا" على اليوتيوب.

الأغنية من ألبومها الأخير "مش مسامحة" الذي طرحته في 29 أغسطس / آب الفائت، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمير محروس ومن إخراج جو بوعيد، وقد صورتها الزغبي في رومانيا على مدار ثلاث أيام وظهرت كعادتها في إطلالات ساحرة بتوقيع المصمم العالمي زهير مراد.

الكليب الجديد يعكس الطاقة الإيجابية التي تتمتع بها الزغبي، وقد اختارت هذه الأغنية لتكون باكورة أعمالها المصورة من هذا الألبوم قبل أن تترك قرار تصوير الأغنية الثانية لخيار الجمهور، خاصة أن الألبوم الجديد "مش مسامحة" كان قد حقق نسب استماع عالية وقد تناقلت المواقع الأجنبية والعربية صورة الغلاف المميزة التي تعكس ثقة نوال بنفسها، حيث بدت على الغلاف وهي تعطي ظهرها للكاميرا في دلالة واضحة على معنى عنوان الألبوم.

وكانت نوال الزغبي وفي تصريحات صحافية لها قبيل إطلاق الكليب قالت: "بأنها سعيدة بالنتائج النهائية لكليب "يا جدع" خاصة أنه يشبهها وينشر الفرح الذي أصبحنا بأمس الحاجة إليه هذه الأيام، في ظل ما تشهده أوطاننا العربية من حروب ومآسٍ" كما أنها تستعد حالياً للاحتفال بألبومها عبر مؤتمرين صحافيين ستقيم الأول في بيروت والآخر في القاهرة، حيث ستلتقي الزغبي مع وسائل الإعلام وجمهورها في كلي البلدين بعد غياب طويل عنهما.

وفور طرح الكليب تساءل كثيرون، ما سبب تصويره في رومانيا ومعظم مشاهده داخلية وقد كان بالإمكان تصويره في لبنان بتكاليف أقل؟ ولماذا تصويره في رومانيا دون الاستعانة بمشاهد خارجية تخرج الكليب من رتابة الستوديوهات الداخلية؟

الجواب بحسب مقربين من نوال، أنّ الكليب صوّر خارج لبنان لأن الأغنية لم تكن قد صدرت بعد، وكان ثمة تخوّف من تسريبها، فاتخذ القرار بتصوير الأغنية في الخارج لحمايتها من تسريب محتمل، عدا عن أنّ المخرج كان بحاجة إلى "نايت كلوب" ضخم، لم يجد مثيلاً له إلا في رومانيا.

شاهدوا فيديو كليب "يا جدع"

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