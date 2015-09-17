أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

السرير الآمن لطفلك

Google+ Print
السرير الآمن لطفلك السرير الآمن لطفلك

الخميس 17-09-2015 02:00

كثيراً ما تحتار الأم الحامل إلى أين تتوجه لشراء سرير آمن لمولودها المنتظر. وهنا نقدِّم لك أهم المحلات المتخصِّصة في هذا المجال التي تراعي أمن وسلامة الطفل حديث الولادة.

• مذركير
من أوائل المحلات المعروفة في مجال احتياجات الأُم والطفل. له فروع عديدة في عدد من المولات، تقدِّم منتجات عالية الجودة ذات مقاييس عالميَّة. تجدين لديهم الأسرة التي تناسب الأطفال من سن الولادة إلى أربع سنوات.

• شيكو
تعرض هذه المحلات مستلزمات الأطفال حديثي الولادة، وتقدِّم مجموعة واسعة من الأسرة التي تتميَّز بمتانتها وهنالك الصغيرة من عمر يوم إلى ثلاثة أشهر ومقاسات أخرى من ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات.

• بوتري بارن
من المحلات الراقية ويقدِّم مجموعة واسعة من الأسرة لجميع المراحل العمريَّة منذ الولادة إلى بداية المراهقة. له فرعان بالـ«رد سي مول» و«العرب مول».

• جونيورز
من الماركات الجميلة التي تعرض منتجاتها لدى سنتر بوينت، وتتميز بأسعارها المعقولة التي تناسب الجميع.

• تويز آر آص
من أقدم المحلات في مدينة جدَّة، ويقدِّم العديد من ماركات الأسرة ومستلزمات الطفل. أسعاره متفاوتة بحيث تجدين لديه ما يناسبك بالتأكيد. تنتشر فروعه في جميع مناطق جدَّة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي