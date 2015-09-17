السرير الآمن لطفلك

كثيراً ما تحتار الأم الحامل إلى أين تتوجه لشراء سرير آمن لمولودها المنتظر. وهنا نقدِّم لك أهم المحلات المتخصِّصة في هذا المجال التي تراعي أمن وسلامة الطفل حديث الولادة.

• مذركير

من أوائل المحلات المعروفة في مجال احتياجات الأُم والطفل. له فروع عديدة في عدد من المولات، تقدِّم منتجات عالية الجودة ذات مقاييس عالميَّة. تجدين لديهم الأسرة التي تناسب الأطفال من سن الولادة إلى أربع سنوات.

• شيكو

تعرض هذه المحلات مستلزمات الأطفال حديثي الولادة، وتقدِّم مجموعة واسعة من الأسرة التي تتميَّز بمتانتها وهنالك الصغيرة من عمر يوم إلى ثلاثة أشهر ومقاسات أخرى من ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات.

• بوتري بارن

من المحلات الراقية ويقدِّم مجموعة واسعة من الأسرة لجميع المراحل العمريَّة منذ الولادة إلى بداية المراهقة. له فرعان بالـ«رد سي مول» و«العرب مول».

• جونيورز

من الماركات الجميلة التي تعرض منتجاتها لدى سنتر بوينت، وتتميز بأسعارها المعقولة التي تناسب الجميع.

• تويز آر آص

من أقدم المحلات في مدينة جدَّة، ويقدِّم العديد من ماركات الأسرة ومستلزمات الطفل. أسعاره متفاوتة بحيث تجدين لديه ما يناسبك بالتأكيد. تنتشر فروعه في جميع مناطق جدَّة.