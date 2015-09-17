بالصور.. محافظ مطروح يعقد لقاءً مفتوحًا مع المواطنين لبحث مشاكلهم

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين، من خلال بحث مطالبهم وتلبيتها مع الحرص على بحث كافة المشكلات والمطالب وتحقيق العدالة والشفافية فى تنفيذ وإصدار القرارات بشأنها مع مراعاة تحقيق الصالح العام لجميع أهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المواطنين لبحث مشاكلهم والتخفيف من أعبائهم مع التواصل الدائم والمستمر بهم، بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ورجاء سالم مدير إدارة خدمة المواطنين ورؤساء المدن والمديريات والإدارات الخدمية وعدد من مواطنى المحافظة أصحاب الشكاوى.

وعرضت رجاء سالم مدير إدارة خدمة المواطنين جهود المحافظة فى خدمة المواطنين فى الفترة من 8 أغسطس حتى منتصف سبتمبر الجارى، ومنها: توجيه 150 خطابا لمعالجة المواطنين بمستشفيات خارج مطروح بتكلفة 504 آلاف جنيه، ومساعدات علاج شهرى لعدد 133 حالة بتكلفة 28,5 ألف جنيه و5 كراسى متحركة لذوى الإعاقة ومبلغ 66 ألف جنيه مساعدة عربان و8,5 آلاف جنيه مساعدات مالية شهرية لعدد 16 حالة ومبلغ 224 ألف جنيه مساعدات مالية لعدد 426 حالة، والمساهمة فى زواج 5 حالات بتكلفة 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية خلال تلك الفترة.

كما تم عرض عدد من المشكلات ومطالب المواطنين، حيث صدق المحافظ على صرف إعانة شهرية بمبلغ 400 جنيه علاج على نفقة المحافظة بالمستشفى العام لمواطن يعمل باليومية يعانى من الفشل الكلوى، ويغسل ثلاث مرات فى الأسبوع وليس له معاش ضمان اجتماعى يكفى.

كما صدق المحافظ بوحدة سكنية بمساكن الإيواء لمواطن آخر، وتوفير إقامة لطالبة ببيت الطالبات وإعانة شهرية 200 جنيه نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية، كذلك تدبير فرصة عمل بالأجر اليومى لثلاث مواطنين لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، كما وجه لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بتدبير محل لمواطنة ومساعدتها بمبلغ 2000 جنيه لشراء بضاعة، كذلك تدبير محل لمواطن آخر يعانى من الإعاقة ويعول أسرة من 4 أفراد، وتدبير محل لأرملة مسنة لتوفير مصدر رزق لها.

ووجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة مرسى مطروح والتخطيط العمرانى والأملاك بسرعة الانتهاء من الخرائط الخاصة بتسجيل الأراضى بمنطقة علم الروم رداً على التماس مواطنة لتسليمها خريطة خاصة بقطعة الأرض الخاصة بها، ووجه المحافظ لمدير عام مديرية الأوقاف بدراسة طلب مواطن ضم مسجد إقامة بمنطقة الكليو 3.

كما وجه لفرع جامعة الإسكندرية بمطروح لإعداد خطاب للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بشأن التماس تحويل طالب من أبناء مطروح من كلية أزهرية إلى كلية الزراعة بفوكه مراعاة لظروفه الإنسانية، كذلك عرض موقف أوائل خريجى كلية الزراعة الصحراوية بفوكه عام 2012 لعرضها على المحافظ لبحث شكوى أحد الخريجين بتلك الدفعة وعدم تعيينه ضمن أوائل دفعة ذلك العام بالكلية.

كما صدق المحافظ على طلب عدد من المدرسين إجازة عام بدون مرتب لحصولهم على فرصة عمل خارجية لتحسين دخلهم، وتأجيل نقل عدد من المدرسين خارج مطروح لحين إدراج 130 معلما جديدا مع مراعاة ظروفهم الإنسانية والاجتماعية.

كما وجه المحافظ إلى وكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحى للتنسيق بشأن التخصصات الطبية التى يحتاج إليها التأمين الصحى خاصة الرمد مع تحديد أيام معينة لاستقبال المواطنين بالتأمين الصحى فى تلك التخصصات.

من ناحية أخرى، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن كمية المياه التى يتم ضخها للمحافظة حاليا وصلت إلى 84 ألف م3/يوم بما يحقق الاكتفاء ويتم إيقاف روافع ضخ المياه للاستكفاء.