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إحالة 42 مخالفة مرافق بمنطقة الغشام بالزقازيق للنيابة العامة

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إحالة 42 مخالفة مرافق بمنطقة الغشام بالزقازيق للنيابة العامة إحالة 42 مخالفة مرافق بمنطقة الغشام بالزقازيق للنيابة العامة
قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إحالة 42 مخالفة توصيل مرافق بمركز ومدينة الزقازيق للنيابة العامة لوجود تلاعب وتزوير.

وكان اللواء ممدوح طه محمود رئيس مركز ومدينة الزقازيق قد اكتشف حالات تزوير خلال قيامه بفحص الطلبات المقدمه الخاصة بالعقارات المخالفة، ومنها عدد كبير بمنطقة الغشام وتبين له تزوير تلك المستندات، وأنها غير سليمة، وتم عرضها بمذكرة على الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وقال رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن هناك العديد من المخالفات المالية والادارية، وأمر المحافظ بتشكيل لجنة لفحص المخالفات للرخص والعقارات المخالفة لتحويلها إلى جهة التحقيق.

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