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بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ولاروشيل بفرنسا لإنتاج خلايا شمسية

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بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ولاروشيل بفرنسا لإنتاج خلايا شمسية بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة ولاروشيل بفرنسا لإنتاج خلايا شمسية
وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة برتوكول تعاون مع جامعة لاروشيل بفرنسا فى مجال الطاقة الشمسية والهندسة المعمارية خلال الزيارة التى قام بها وفد جامعة المنصورة، والذى يضم الدكتور زكى زيدان عميد كلية الهندسة والدكتور أحمد النمر أستاذ متفرغ بكلية الهندسة.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء وتعزيز وترسيخ التعاون الأكاديمى بين جامعة المنصورة بجمهورية العربية وجامعة لاروشيل بفرنسا على أساس الاهتمام المشترك والمتبادل وتكوين علاقات علمية وتعليمية وبحثية بين الجامعتين وتبادل أعضاء هيئة التدريس وتبادل الطلبة فى مرحلتى الدراسات العليا وقبل البكالوريوس وتبادل الأنشطة البحثية المشتركة والتى تشمل تطوير برامج التدريب قصيرة الأجل وتبادل المعلومات والوثائق والأبحاث المنشورة والمواد التعليمية.

وتم الاتفاق على إجراء الأبحاث المشتركة فى مجال الطاقة الشمسية وتكنولوجيا إنتاج الخلايا الشمسية، كما قام الوفد بزيارة لأهم المعامل البحثية الحديثة وتم الاتفاق على الاستعانة بالخبرة الفرنسية فى إنشاء معامل هندسية متطورة والمساعدة فى إنشاء مركز العلوم والتكنولوجيا بفرع جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة، كما تم الاتفاق أيضا على دراسات عليا مشتركة وعمل درجات علمية جديدة فى الهندسة المعمارية.

وتقوم الجامعة بتدريب الطلبة المصريين فى المعامل المرتبطة بالدراسة وعمل محاضرات فى مصر وألمانيا، عما تم من أبحاث فى هذا المجال وكذلك تدريب الطلبة المصريين بالمعامل فى ألمانيا على الدراسات التى يمكن القيام بها فى هذا المجال.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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