لأول مرة «مهرجان الجبنة» في الإسكندرية أكتوبر المقبل

تقيم مصر لأول مرة مهرجان للجبنة في الثاني من اكتوبر المقبل، بملاعب القنصلية اليونانية بالإسكندرية، مسابقات الطبخ مع سالي فؤاد مقدمه برنامج “حلو وحادق” على فضائية سي بي سي سفرة، والدخول في مسابقة وصفات بالجبنة وعروض نحت على الجبنة بجميع أنواعها ومساحة لعب للأطفال وختام المهرجان بفرقة شارموفرز وبمشاركة شركات الجبنة العالمية ومطاعم البرجر والبيتزا والشاورما الشهيرة.

تاتي هذه المسابقة على غرار «مهرجان الجبنة» الذي يعقد سنويًا بجميع أنحاء العالم، حيث تقيم هولندا سنويًا في مدينة آلكمار الهولندية مهرجانًا للجبنة بطريقة احتفالية فيما يشبه الكرنفال، حيث يلتقي المزارعون والتجار والمتفرجون في ساحة واغ بلين، تتوسطهم أقراص الجبن الصفراء التي يقوم بنقلها عمال بزي موحد وبحركات استعراضية جميلة.