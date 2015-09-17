ضبط مدرس زراعة لحيازته 400 طن أسمدة و70 طن علف بدون ترخيص بالشرقية

تمكن قسم البيئة والمسطحات بالشرقية، اليوم من ضبط مدرس زراعة لحيازته 400 طن أسمدة غير مرخصة و70 طن علف وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على نيابة بلبيس .

وتلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطار بضبط "عبد العزيز ح ش ع" 48 سنة مدرس زراعة ومقيم دائرة مركز بلبيس ،لحيازته 400 طن أسمدة زراعية أزوتية بدون ترخيص منها 50 طن مدعم من الدولة يصرف من بنك التنمية والإئتمان الزراعى ومحظور بيعه.

وتم ضبط 70 طن أعلاف وتبين أنه قدم للحملة ترخيص مزور منسوب صدوره لمديرية الزراعة بالشرقية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 42697 لسنة 2015 جنح بلبيس.

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