إبطال مفعول عبوة بدائية الصنع أمام بوابة كلية التجارة بجامعة القاهرة

أبطل خبراء المفرقعات بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، مدير الإدارة مفعول عبوة بدائية الصنع أمام بوابة كلية التجارة بجامعة القاهرة، وبتمشيط المكان لم يعثروا على مواد متفجرة أخرى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى جسم غريب فى محيط جامعة القاهرة، فانتقل العقيد إبراهيم حسين، ضابط المفرقعات، والفريق المرافق له، وبصحبتهم أجهزة كشفية وعثروا على عبوة فتعاملوا معها بمدفع المياه ما انتهى بتفتيتها وإبطال مفعولها.

>