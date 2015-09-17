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تأجيل محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق" إلى 21 أكتوبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق" إلى 21 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهمين بـ "اقتحام قسم الوراق" إلى 21 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 3 متهمين بينهم هارب"، فى قضية "اقتحام قسم الوراق"، إلى 21 أكتوبر.

سندت النيابة إلى المتهمين تأسيس جماعة إرهابية، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والتعدى على القوات الشرطية، والقتل والشروع فى القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.
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