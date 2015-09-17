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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" إلى 19 سبتمبر

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" إلى 19 سبتمبر تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" إلى 19 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر" إلى ١٩ سبتمبر لسماع شهادة اللواء عماد حسين.

كانت النيابة أسندت إلى مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
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