الحبس 3 سنوات لـ4 يتاجرون فى عملات ذهبية ترجع لـ"العصر الأموى"

عاقبت محكمة جنح روض الفرج، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، وحضور شادى سيف، وكيل النيابة، 4 أفراد كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الاتجار بالآثار بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، ومصادرة السيارة المضبوطة "أودى ألمانى"، على خلفية اتهامهم بالاتجار فى عملات ذهبية إسلامية ترجع إلى 690م، خلال حكم الدولة الأموية فى دمشق.

والمتهمون فى القضية رقم 7058 جنح روض الفرج لسنة 2015، هم كل من "ف.و"، مدير شركة استيراد وتصدير، و"أح.ع"، مدير مشتريات بأحد البنوك، و"م.ن"، مدير حسابات فى شركة كبيرة، و"ب. ل" وشهرته "الدكتور"، مقيم بأسوان.

وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهم الرابع "ب.ل"، وشهرته "الدكتور"، اعترف بأنه تعرف على المتهمين الثلاثة من خلال وسيطة تدعى" مدام سوزى"، مقيمة فى التجمع الخامس، والتقاهم فى مدينة نصر لرؤية بعض العملات الخاصة بالتاريخ الإسلامى والكشف عنها.

وأضاف المتهم: "قابلت الثلاثة وكان معهم 5 قطع ذهبية يرجع تاريخها للعصر الأموى، مدون على أحد وجهيها "لا إله إلا الله"، والوجه الثانى "العالم بأمر الله الخليفة أمير المؤمنين"، وقولت لهم إن القطع فعلا ذهبية وأثرية لكنها مش عملات، وحصل شد وجذب بينى وبينهم، لأنهم افتكرونى عاوز أبخس ثمن القطع، واتفقوا يطلعوا على جواهرجى معرفتهم فى شبرا علشان يتأكدوا من كلامى، راح الجواهرجى عرض عليهم يشترى منهم القطع الذهبية، ولما سألوه بكام، قال لهم القطعة الواحدة بألف جنيه".

وتابع المتهم: "رفض الثلاثة عرض الجواهرجى، وأنا قولت له إزاى بألف جنيه والقطعة الواحدة تساوى 15 ألف، قمنا سيبينه ومشينا ركبنا عربية واحد منهم، واحنا قاعدين فى العربية قررنا نصور الحاجة ونبعتها لواحد متخصص فى الحاجات دى على الواتس آب، وفجأة لقينا قوة متمركزة فى ميدان شبرا، جت وقبضت علينا".

يشار إلى أن رجال قسم روض الفرج كانوا متمركزين بميدان شبرا، وورد إليهم بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأنه أثناء مروره بأحد الشوارع المجاورة للميدان سمع أصواتا عالية بين عدد من الأشخاص حول قطع أثرية، فداهمهم رجال الشرطة وضبطوهم وأحالوهم للنيابة العامة.