ضبط 5 ساقطات بينهن مغربية بحوزتها حشيش أثناء ممارستهن الجنس فى فندق شهير

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين مدير الإدارة وبإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 5 ساقطات أثناء ممارستهن الجنس مع راغبى المتعة "العرب" داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالقاهرة.

كانت البداية بورود معلومات - أكدتها التحريات - للعقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب السياحة يفيد بأن عددا من الساقطات يعرضن أنفسهن لممارسة الدعارة بمقابل دون تمييز داخل بعض الفنادق.

تحركت قوة من مباحث آداب السياحة ضمت كلا من المقدم وليد بدر والمقدم أحمد وربى والرائد أحمد عز، وضبطت فتاة مغربية الجنسية أثناء ممارستها الجنس داخل غرفة أحد نزلاء بفندق شهير بالقاهرة وبمناقشتها اعترفت بممارستها الجنس مع النزيل العربى الجنسية مقابل 1500 جنيه وبتفتيش حقيبة يدها ضبطت القوة قطعة من الحشيش بعض الملابس الداخلية وبمواجهتها اعترفت بإحرازها المخدر للتعاطى والملابس الداخلية لارتدائها أثناء ممارسة الجنس مع راغبى المتعة الحرام.

كما تمكنت الإدارة من ضبط 5 مصريات فى ذات الفندق الكائن على ضفاف النيل أثناء خروجهن من غرف نزلاء وممارستهن الجنس مقابل مبالغ مختلفة وبحوزتهم أموال من متحصلات جريمتهن وملابس داخلية مثيرة وحبوب مخدرة "،.. تحررت محاضر بالوقائع وعرض المتهمات على النيابة للتحقيق.