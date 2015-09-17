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بالصور.. ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش وأموال مزورة بمطروح

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تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط عاطل يتاجر بالمخدرات وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، مختلفة الأحجام والأوزان، و ١٧ ألف جنيه مزورة وذلك بمنطقة للشرمبية بمدينة الضبعة.

اليوم السابع -9 -2015

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام جمعة - ع - ا ( ٤١ سنة ) عاطل، مقيم الضبعة بالاتجار فى المواد المخدرة.

اليوم السابع -9 -2015

وعقب اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والأمنية واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه بكمين أعد له بمنطقة الشرمبية بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته 70 طربة حشيش من النوع المسمى بسكوتة و 62 طربة حشيش من النوع المسمى صابونه و 15 قطعة وزنت حوالى 500 جرام ومبلغ ١٧ ألف جنيه مزورة ومبلغ مالى 630 جنيها وسيارة نصف نقل بدون لوحات معدنية.

اليوم السابع -9 -2015

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة.

اليوم السابع -9 -2015

جار رفع بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المضبوطة لبيان عما إذا كان مبلغا بسرقتها من عدمه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الضبعة وجار العرض على النيابة العامة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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