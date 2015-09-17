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فيديو - ريال مدريد ينتصر للاجيء سوري بعد عرقلته من صحفية مجرية

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فيديو - ريال مدريد ينتصر للاجيء سوري بعد عرقلته من صحفية مجرية فيديو - ريال مدريد ينتصر للاجيء سوري بعد عرقلته من صحفية مجرية

وجه نادي ريال مدريد الدعوة لأحد اللاجئين السوريين ويدعى أسامة عبد المحسن، لحضور مباراة الفريق يوم السبت المقبل أمام جرانادا في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن ريال مدريد وجه دعوة رسمية إلى عبد المحسن لحضور المباراة المقبلة بعد علمه بأنه أحد مشجعي الفريق الملكي.

وجاءت تلك الخطوة من الميرنجي دعما للرجل بعد انتشار الفيديو الذي تعرض فيه لعرقلة من صحفية مجرية تدعى بيترا لاسزلو أثناء محاولته الفرار من الشرطة.

كان الفيديو الذي انتشر للصحفية أثناء عرقلتها للاجيء السوري قد أثار ضجة كبيرة في الأوساط الإعلامية بإسبانيا وانتهى الأمر بطرد الصحفية من عملها.

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فيديو اليوم السابع

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