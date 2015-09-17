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تأجيل محاكمة 23 متهمًا في أحداث «ميدان لبنان» لـ21 أكتوبر

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تأجيل محاكمة 23 متهمًا في أحداث «ميدان لبنان» لـ21 أكتوبر تأجيل محاكمة 23 متهمًا في أحداث «ميدان لبنان» لـ21 أكتوبر

المستشار معتز خفاجي

أجلت محكمة «جنايات الجيزة»، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 23 متهمًا، من بينهم أربعة محبوسين، و19 أخرين “مخلى سبيلهم”، وذلك على خلفية إتهامهم في أحداث العنف التى وقعت في «ميدان لبنان»، نوفمبر من العام الماضي، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل، لإستكمال سماع شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحٍو يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الإجتماعي.

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