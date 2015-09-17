متابعة: عمر عبدالناصر

قال المنسق العام لمبادرة «حق مريض السرطان في الأنجاب» الدكتور مدحت عادل، المتخصص في علاج السرطان، في المؤتمر الذي عقد اليوم لمناقشة حقوق مرضى السرطان، من بينها حقه في الإنجاب وذلك لأول مرة بمصر والشرق الأوسط تحت رعاية مستشفي أدم الدولي.

وأضاف، أنه من اليوم مريض السرطان، قادر على الإنجاب، فعلى الرغم من تأخر المبادرة في مصر بالمقارنة بالدول الأخري إلا أنها أخيرًا جرت في مصر تحت إشراف أستاذة ومختصين في أمراض السرطان، وأن المبادرة جائت تحت إشراف وزير الصحة.

كما نوه عن دور الأعلام في توعية مرضى السلطان لمعرفة حقوقهم وما يجب على المجتمع معرفته لمساعدة المريض على التعافي.