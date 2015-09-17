7 حيل للتخلص من الوزن الزائد فى العيد

عند قدوم عيد الأضحى المبارك يتناول الكثيرون العديد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية، التى تتسبب فى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، ولذلك يسعون للتخلص من هذا الوزن بشتى الطرق بعد انقضاء أيام العيد.>وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد، ومنها:

1- الإكثار من تناول الشاى الأخضر لأنه يساعد على زيادة حرق الدهون المتراكمة فى الجسم.

>2- ينصح بالابتعاد عن الأنظمة الغذائية التى تعتمد على الحرمان من العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم.

>3- يجب توخى الحذر من اتباع الأنظمة الغذائية التى تقضى على الوزن بشكل سريع حيث تتسبب فى استردادك له بطريقة أسرع.

>4- عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية ومنخفضة السعرات الحرارية، كالإكثار من الفواكه وتقليل الحلويات، والاهتمام بتناول طبق كبير من السلطة الخضراء، فهذا يمنحك الشبع لفترات طويلة.

>5- ينصح بوزن جسمك مرة كل أسبوع.

>6- الإكثار من شرب الماء.

>7- ممارسة الرياضة يوميًا.