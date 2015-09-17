المؤبد لمتهم قتل آخر فى مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائى بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "عاطف خ ع" مقيم بمركز سوهاج، بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "ضاحى ع" بالاشتراك مع اخرين بأن أطلق عليه النيران فى مشاجرة بين عائلة المتهم والمجنى عليه .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى شهر مايو عام 2015 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد اصابته بطلق نارى .

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بين الطرفين على مجرى مائى فقام خلالها الطرفين باطلاق النار على بعضهما البعض وقيام المتهم باطلاق النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى اصدرت حكمها السابق وأمرت بسرعة ضبط المتهم .