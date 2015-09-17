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الانتهاء من وضع خطة مرورية لاستقبال احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

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الانتهاء من وضع خطة مرورية لاستقبال احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة الانتهاء من وضع خطة مرورية لاستقبال احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة
أعدت الإدارة العامة لمرور القاهرة خطة لاستقبال عيد الأضحى أشرف عليها اللواء خالد عبد العال،? مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، وتولى تنفيذها اللواء علاء الدجوى?، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، حيث تعين الإدارة الخدمات المرورية بأماكن التجمعات أثناء صلاة العيد بالمساجد والساحات، ومناطق المقابر، والفنادق، والمزارات السياحية.

وتتضمن الخطة تكثيف الخدمات بالمنتزهات والحدائق العامة والمراسى والبواخر السياحية وكورنيش النيل من منطقة شبرا حتى حلوان وبدور العبادة والمنشآت المهمة والحيوية المحلية والأجنبية.

ويتواجد رجال المرور فى المناطق الشعبية وأماكن التجمعات الجماهيرية خاصة محطات ومواقف هيئة النقل العام والسيرفيس والملاهى والنوادى ودور السينما والمسارح ووسط المدينة ومحور المطار ومحورى كوبرى أكتوبر و15 مايو والميادين المهمة.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الإدارة العامه لمرور الجيزة وإدارة مرور القليوبية للسيطرة على الحركة المرورية فى مداخل ومخارج العاصمة، إضافة إلى التنسيق مع كافة الأجهزة والإدارات المختلفة وعلى رأسها (شرطة المرافق، هيئة النقل العام، هيئة الصرف الصحى، محافظة القاهرة) لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أية أحجام مرورية خلال العيد.

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