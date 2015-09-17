إصابة شاب بطلق نارى فى الظهر بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى بالشرقية

أصيب شاب بطلق نارى بالظهر بالطريق العام "بلبيس – القاهرة الصحراوى"، وتم نقله إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق وحالته حرجة.

تلقى اللواء خالد يحى مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد وصول "محمد م أ ع" 28 سنة بكالوريوس إدارة أعمال ومقيم مساكن شيرتون القاهرة، مصابا بطلق نارى أسفل الظهر وخروجه من البطن داخل سيارته بطريق "بلبيس القاهرة الصحراوى "، وتم نقله إلى مستشفى بلبيس العام ومنه إلى مستشفى خاص بالزقازيق، ولم تسفر التحقيقات النهائية عن سبب إصابة المجنى عليه، خاصة أن سيارته لم يتم سرقتها.

جارى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتحرر المحضر رقم 9939 إدارى مركز بلبيس .

يذكر أن المكان الذى تم العثور فيه على الشاب مصابا يعتبر منبع لتجارة الهيروين ويقوم تجار الهيروين بإطلاق النيران على أى من عملائهم فى حالة

>الاختلاف ماليا .