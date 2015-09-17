دعوى تطالب بغلق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير بعد الاعتداء على "الأقصى"

أقام صبحى أبو حطب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، طالب خلالها بغلق السفارة الإسرائيلية فى مصر وطرد السفير الإسرائيلى.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٣٣٠لسنة ٦٩ق، رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن الأحداث الدامية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتعدى على المسجد الأقصى وقتل وتدمير المقدسات الإسلامية يثير الفتنة بين أبناء الوطن والعالم الإسلامى أجمع.

>وأضافت الدعوى أن السفارة الإسرائيلية ممثلة لكيان إرهابى، ووجود السفير الإسرائيلى يخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.