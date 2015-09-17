أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى تطالب بغلق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير بعد الاعتداء على "الأقصى"

Google+ Print
دعوى تطالب بغلق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير بعد الاعتداء على "الأقصى" دعوى تطالب بغلق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير بعد الاعتداء على "الأقصى"
أقام صبحى أبو حطب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، طالب خلالها بغلق السفارة الإسرائيلية فى وطرد السفير الإسرائيلى.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٣٣٠لسنة ٦٩ق، رئيس الجمهورية بصفته، وذكرت أن الأحداث الدامية التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية والتعدى على المسجد الأقصى وقتل وتدمير المقدسات الإسلامية يثير الفتنة بين أبناء الوطن والعالم الإسلامى أجمع.
>وأضافت الدعوى أن السفارة الإسرائيلية ممثلة لكيان إرهابى، ووجود السفير الإسرائيلى يخالف كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا