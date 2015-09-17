غداً.. آخر موعد لتوافد حجاج السياحة من مصر إلى الأراضى المقدسة

أكد محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة المشرف على الحج السياحى، أن الوزارة بالتنسيق مع غرفة الشركات السياحية أنهت كافة الترتيبات النهائية اللازمة لموسم الحج السياحى، مضيفًا أن الثلاثاء كان آخر موعد سفر حجاج السياحة "المستوى الاقتصادى"، وأن غد الجمعة 18 سبتمبر هو آخر موعد لتوافد حجاج المستوى السياحى من مصر إلى الأراضى المقدسة.

من جانبها قالت إيمان قنديل رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، حسب بيان اليوم، إنه تم تشكيل اثنى عشر لجنة تم الدفع بها لتغطى جميع مناطق سكن الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة للمرور والمتابعة على مدار الساعة لأحوال الحجاج حتى يشعر الحاج بحرص الوزارة والقطاع السياحى على تقديم أفضل خدمة ممكنة له، والتأكد من مدى التزام الشركات السياحية بالبرامج المقدمة للوزارة .

وأشارت "قنديل" إلى أنه أثناء تأدية المشاعر يتم إعادة تشكيل اللجان لتصبح 17 لجنة يتم الدفع بهم للمتابعة الدقيقة لجميع مخيمات الحجاج سواء طيران، أو برى للوقوف على قيام الشركات المنظمة بتنفيذ برامجها كما هو متفق عليه مع الحجاج.