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الرئيس يجتمع بـ"مميش" لمتابعة تطور العمل فى تنمية منطقة قناة السويس

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الرئيس يجتمع بـ"مميش" لمتابعة تطور العمل فى تنمية منطقة قناة السويس الرئيس يجتمع بـ"مميش" لمتابعة تطور العمل فى تنمية منطقة قناة السويس
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بحضور المهندس محمد يحيى زكى، المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة ، والدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

اليوم السابع -9 -2015

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع متابعة تطور العمل فى مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، حيث أوضح الفريق مهاب مميش أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتلقى طلبات متزايدة من كبرى الشركات الدولية للاستثمار فى منطقة شرق بورسعيد التى تعد جزءاً من مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف "مميش" أن الجولة التى قام بها الرئيس مؤخراً فى عدد من الدول الآسيوية ساعدت على التعريف بالمشروع على المستوى الدولى والفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها، والتى من شأنها تحويل المنطقة إلى مركز رئيسى للصناعة والتجارة العالمية.

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة العين السخنة التى تعد أيضاً جزءاً من مشروع تنمية منطقة قناة السويس، حيث قام المهندس يحيى زكى بعرض المخطط العام لمشروع تطوير منطقة العين السخنة والذى سيشمل تطوير الميناء وتوفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة، وإنشاء مناطق صناعية مختلفة تهدف إلى توفير حوالى 500 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة التى ستشمل كذلك مناطق سكنية مخصصة لخدمة المناطق الصناعية.

اليوم السابع -9 -2015

وأوضح السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بمواصلة العمل من أجل بدء تنفيذ المخطط العام لمنطقة العين السخنة، بالإضافة إلى وضع الخطة التنفيذية لباقى مناطق المخطط العام، بما فى ذلك الإجراءات والأعمال التفصيلية لتطوير مناطق مشروع التنمية الأخرى كمنطقة القنطرة غرب.

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