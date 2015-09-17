السعودية تدعم 3 برامج مع منظمات الأمم المتحدة لإغاثة اليمن

أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ثلاثة برامج تنفيذية مع منظمات الأمم المتحدة لإغاثة ومساندة وخدمة أبناء الشعب اليمنى، وذلك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده، ولى ولى العهد، بخصوص الاهتمام بدعم ومساعدة الشعب اليمنى الشقيق وبناءً على استجابة المملكة لنداء الإغاثة العاجلة لليمن، الذى أطلقته الأمم المتحدة فى 17 أبريل 2015 بمبلغ 274 مليون دولار.

وأوضح المركز أن البرنامج الأول تم توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمبلغ إجمالى قدره 1، 7 مليون دولار، تم إيداع الدفعة الأولى فى حسابه بمبلغ 871، 6 ألف دولار وتشمل الاتفاقية دعم قدرة المزارعين اليمنيين.

وأفاد المركز أن البرنامج الثانى مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ قدره 22، 2 مليون دولار وتم إيداع الدفعة الأولى بحساب المنظمة بمبلغ 5، 5 مليون دولار، وتشمل الاتفاقية تقديم الخدمات الصحية للأطفال والأمهات والنساء ودعم المراكز الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يخدم البرنامج أكثر من 7، 5 مليون مستفيد.

وأضاف أن البرنامج الثالث مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمبلغ إجمالى قدره 29، 6 مليون دولار، وتم إيداع الدفعة الأولى فى حساب المنظمة بمبلغ 8، 8 مليون دولار.. وتشمل الاتفاقية تقديم الغذاء والعلاج، وكذلك توفير المياه الكافية الصالحة للشرب للمتضررين والنازحين وخدمات الصرف الصحى الملائمة وخدمات الدعم النفسى للأطفال والأسر المتضررة، مشيرًا إلى أن البرنامج سوف يخدم 2، 7 مليون مستفيد.

وأكد المركز أنه بهذا يصل مجموع ما تم إيداعه فى حساب المنظمات الثلاث 15، 3 مليون دولار. مشيرًا إلى أن هناك برامج سوف توقع خلال الأيام القادمة، كما دعا المركز بقية المنظمات والهيئات الأممية لإغاثة اليمن حرصا على رفع معاناة الشعب اليمنى وتحسين الوضع الإنسانى الصعب فى اليمن الشقيق.

>