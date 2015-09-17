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نتنياهو يتوعد مجددا راشقى الحجارة فى القدس المحتلة بعقوبات مشددة

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نتنياهو يتوعد مجددا راشقى الحجارة فى القدس المحتلة بعقوبات مشددة نتنياهو يتوعد مجددا راشقى الحجارة فى القدس المحتلة بعقوبات مشددة
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مجددا بردع مرتكبى عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الاحتلال ومستوطنيه فى القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة التعامل معهم على أنهم "إرهابيون" وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقال نتنياهو - فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس خلال تدشينه اليوم خط القطار الجديد الذى سيمتد بين مدينتى عسقلان وبئر السبع (جنوب إسرائيل) - "قررنا تغيير سياستنا بإعلان الحرب على راشقى الحجارة والزجاجات الحارقة وعلى من يقوم بإطلاق النار وبأعمال الشغب من خلال تغيير تعليمات إطلاق النار".

وأضاف"سنشدد العقوبات التى تفرض على المعتدين من خلال تحديد حد أدنى لها"، متابعا "سنفرض غرامات مالية ضخمة على الشبان القاصرين وعلى عائلاتهم، كما ستتم أيضا مصادرة ممتلكاتهم من أجل خلق ردع جديد".

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