أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية عن مقتل 15 شخصا فى غارات للطيران السورى على حى الشعار فى حلب، وذلك وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية اليوم فى خبر عاجل لها.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قال، إن روسيا اقترحت عقد محادثات عسكرية مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وإن واشنطن تبحث الخطوات القادمة.

وأضاف كيرى أنه يجرى مناقشات مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن الاقتراح فى أعقاب محادثات أجراها فى الآونة الأخيرة مع نظيره الروسى سيرجى لافروف.