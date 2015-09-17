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مقتل 4 من كبار مسئولى الأمن فى انفجار بالصومال

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مقتل 4 من كبار مسئولى الأمن فى انفجار بالصومال مقتل 4 من كبار مسئولى الأمن فى انفجار بالصومال
صرح مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الخميس بأن أربعة من كبار مسؤولى الامن قتلوا إثر تفجير قنبلة عن بعد فى مدينة كيسمايو الساحلية بجنوب البلاد .

وقال كورنيل محمود ادين ، الذى يشغل منصب رئيس الشؤون الأمنية فى الإدارة الإقليمية التى تم تأسيسها حديثا فى جوبالاند ، إنه تم إخفاء القنبلة تحت شجرة داخل قاعدة عسكرية شديدة الحراسة فى المنطقة .

وأضاف "افراد الامن الذين تم استهدافهم كانوا فى اجتماع فى ذلك الوقت ، مضيفا " لقد تم تفجير القنبلة عن بعد ، ويبدو أن من قام بذلك أحد الأشخاص داخل القاعدة . نحن نحقق بشأن من سهل تنفيذ الهجوم، وقد أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجراح خطيرة .

واعلن المتحدث باسم حركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب لإذاعة الاندلس الموالية للمتمردين مسؤولية الحركة عن الهجوم ، وقال " لقد قتلنا عدة مسؤولين أمنين من ما يطلق عليها إدارة جوبالاند فى كيسمايو .. ملتزمون بتسريع وتيرة تصفيتهم فردا فردا ومجموعة مجموعة".

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