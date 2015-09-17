أمين مساعد جامعة الدول العربية يدعو لقمة إسلامية لمواجهة تهديدات "الأقصى"

حذرت جامعة الدول العربية، الحكومة الإسرائيلية من مغبة استمرار الإجراءات والانتهاكات المتزايدة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للنيل من المسجد الأقصى المبارك والقدس، مؤكدةً وجود تحرك كبير على مستوى قادة العديد من الدول العربية والإسلامية لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات السافرة.

وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى جامعة الدول العربية، فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى من ترتيبات للنيل من المسجد الأقصى المبارك والقدس بشكل كامل ليس جديدًا، ومدروسة بشكل خطير.

وأكد "صبيح" أن وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الأخير الأحد الماضي، اتخذوا قرارًا واضحًا فى هذا الصدد، وهناك تحرك عربى كبير على مستوى الرئيس الفلسطينى محمود عباس والعاهل الأردنى الملك عبد الله، والرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمdن الشريفين، والملك محمد السادس ملك المغرب، ودول عربية وإسلامية.

وشدد على أهمية التوجه إلى الأمم المتحدة وإلى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية، "التى إن لم تتدخل فكلمة القدس خط أحمر ستشعل المنطقة" على حد قوله.

وأوضح : هم لا يفهمون حقيقة ما يجرى على هذه الأرض، وبالتالى الجامعة العربية تحذر وتطالب بالتدخل الفورى من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن لردع العدوان الإسرائيلى تمامًا، محذرًا من أنه إذا بقى "نتنياهو" يعتقد أنه لا يوجد ردة فعل فهو مخطيء تمامًا، بل سيفاجأ بإضرابات على الأرض الفلسطينية كلها وسيجد تحركًا كبيرًا فى دول كثيرة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلى ومنذ مدة يمنع دخول المصلين إلا لمن هم فوق الخمسين سنة، ثم بدأ بالتدقيق فى بطاقات المصلين لإرهابهم، موضحًا أنه لا يوجد إنسان يذهب إلى مكان للعبادة فى العالم سواء كنيسة أو كنيس يهودى ويطلب منه إخراج بطاقته إلا فى المسجد الأقصى وفلسطين.

وقال أنهم لم يكتفوا بهذا ولكن وضعوا كاميرات تصور كل من يدخل المسجد، ثم يقوم الاحتلال باقتحام منزله والتحقيق معه أو معها، موضحًا أن سيدة مقدسية تسكن فى حى "التوري" اقتحموا منزلها فجرًا للتحقيق معها وإرهابها وإرهاب عائلتها وجيرانها.

ولفت إلى أن الاحتلال بدأ فى إجراءات دخول ما يسمى بالزوار، مذكرًا بأنه عندما دخل "موشى ديان" إلى القدس احتفظ بمفتاح باب المغاربة ثم أزال حى المغاربة من الوجود تمامًا، موضحًا أن هذا المفتاح هو الذى يستعمله الآن الاحتلال ليدخل على ساحات المسجد الأقصى لتبدأ العربدة فى داخل ساحات المسجد الأقصى وكل تلك التصرفات المشينة والمستفزة.

واعتبر السفير صبيح ما قام به الإسرائيليون بالمسجد الأقصى فى الماضى كان لجس نبض ردة الفعل العربية والإسلامية، إلى أن وصلنا لهذا الوضع الحالى الذى يدخل فيه الجنود فوق المسجد الأقصى ويرفعون أعلامهم هذا بالإضافة إلى ما يجرى من حفريات ومنع دخول الناس للصلاة واقتحام أثناء الصلاة بشكل متكرر لتعويد الناس والرأى العام على قبول هذا العدوان، منبهًا إلى أن كل ذلك يرمى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا كما حدث فى الحرم الإبراهيمي.

وأضاف: إغاثة الأقصى ليس عملا رسميًا فقط لكنه عملا شاملا، متسائلا: أين دور الأحزب والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية؟.

وحول سؤال أن ردة الفعل العربية فشلت على مدار العقود الماضية فهل تعتقد انها ستتغير؟ قال صبيح "لا ينبغى أن نتشائم فى مثل هذه المواقف لأن ما يحدث تجاوز المواقف التقليدية والآن دخلنا فيما هو خطير ومحظور، وستكون هناك محاسبة من التاريخ ومن شعوب أمتنا لكل من يقصر لإنقاذ المسجد الأقصى ومدينة القدس".

فى غضون ذلك، أيد السفير محمد صبيح، تصريحات وزير خارجية فلسطين "رياض المالكي" التى دعا فيها إلى عقد قمة إسلامية طارئة من أجل مدينة القدس فى ضوء التهديدات الخطيرة التى لحقت بالمسجد الأقصى المبارك على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن انعقاد القمة الإسلامية فى هذا التوقيت صائب تمامًا، وسيعد فرصة مهمة جدًا ليناقش كل هذا التجمع العربى والإسلامى قضية واحدة.

كما دعا صبيح إلى ضرورة تفعيل قرارات القمم الإسلامية والعربية السابقة فيما يخص مدينة القدس، داعيًا أيضًا القمة الإسلامية حال انعقادها إلى اعتماد خطة تحرك وإجراءات ملزمة لجميع دولها تجاه تلك القضية.