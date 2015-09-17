النظام السورى يشن 12 غارة جوية على مدينة الرقة معقل تنظيم "داعش"

أعلنت مصادر من المعارضة السورية، اليوم الخميس، أن طائرات حربية سورية شنت نحو 12 غارة على مدينة الرقة التى يسيطر عليها داعش، فى هجوم كبير غير مألوف أن تشنه القوات الحكومية على منطقة يستهدفها تحالف تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن المصادر قولها "إن الطيران الحربى شن أكثر من 12 غارة فى المدينة، وهى قاعدة كبيرة لتنظيم "داعش"، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى" ، مضيفا أنه لم يعلم على وجه التحديد عدد القتلى والحرجى.

كان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن قتل 11 مدنيا على الأقل، وجرح العشرات فى قصف ببراميل متفجرة استهدف أحد الأحياء الشعبية شرقى مدينة حلب.

وأضاف أن الحى المستهدف يقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن عمليات الإنقاذ تأخرت بسبب ضيق شوارع الحي، الذى استهدفه القصف.